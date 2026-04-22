Москва22 апр Вести.Минимум 34 связанных с Ираном танкера и газовоза преодолели Ормузский пролив, несмотря на американскую блокаду. На это, ссылаясь на данные аналитической компании в сфере энергетики и грузоперевозок Vortexa, обращает внимание агентство Bloomberg.

При этом линию блокады преодолели 17 загруженных судов. Иранские суда за время блокады поставили на рынок около 9 миллионов баррелей нефти.

20 апреля как минимум два полностью загруженных иранских танкера Hero II и Hedy, совместно перевозящие до 4 миллионов баррелей нефти, вышли из Персидского залива и прошли мимо американских военных приводит пример преодоления блокады ВМС США агентство

22 апреля Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о задержании двух судов в районе Ормузского пролива, которые пытались пройти между оманским и иранским берегами без разрешения.

20 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о захвате иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. МИД Ирана назвал это новым нападением на Иран и нарушением режима прекращения огня. Портал War Zone со ссылкой на чиновника в ВМС США пояснил, что при захвате иранского торгового судна Touska американские военные использовали впервые за почти 40 лет палубную 5-дюймовую пушку MK 45 против другого корабля. В результате у гражданского судна было пробито машинное отделение. Огонь по иранскому судну открыл 19 апреля эсминец USS Spruance.

Последний раз палубную артиллерию против другого судна ВМС США использовали 18 апреля 1988 года в Персидском заливе. Тогда в ходе операции "Богомол" также под удар попал иранский корабль.

CNN в среду сообщило, что президент США Дональд Трамп осознает, какой ущерб американская блокада Ирана наносит мировой экономике, но блокада будет продолжена в качестве давления на Тегеран, пока между Соединенными Штатами и Ираном идут переговоры. По данным журналистов телеканала, Трамп дал Ирану от трех до пяти дней на то, чтобы сообщение Трампа до иранцев и Тегеран мог определиться с позицией по переговорам.