Военные США назвали число перенаправленных в рамках морской блокады Ирана судов CENTCOM: с начала морской блокады Ирана ВС США развернули 37 судов

Москва26 апр Вести.Американские военные за период морской блокады Ирана, начавшейся 13 апреля, перенаправили в общей сложности 37 судов, говорится в комментарии, опубликованном на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Указанная структура отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в период боевых действий в Восточной Африке, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

США продолжают содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их. С начала блокады были перенаправлены 37 судов следует из комментария командования

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока стороны не достигнут окончательного соглашения.

В ответ на это ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) объявили о перекрытии пролива до полного прекращения блокады со стороны Соединенных Штатов.

В КСИР призвали судовладельцев следовать рекомендациям Тегерана, а заявления американского лидера о ситуации в Ормузском проливе были названы "не заслуживающими доверия".