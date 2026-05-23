Пентагон отчитался о 100 перенаправленных судах в рамках морской блокады Ирана США перенаправили 100 судов в рамках морской блокады иранских портов

Москва23 мая Вести.Военно-морские силы (ВМС) США с начала морской блокады Ирана развернули уже 100 коммерческих кораблей, связанных с Исламской Республикой. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Информация была опубликована на официальной странице структуры Пентагона в социальной сети X.

Наши военнослужащие выполняют исключительную работу. Они проявили высокую эффективность, выполнив миссию с точностью и профессионализмом, что позволило полностью прекратить торговлю в иранских портах и ​​из них, что нанесло серьезный экономический удар по Ирану заявил командующий CENTCOM Брэд Купер

Уточняется, что с начала блокады, 13 апреля, ВМС вывели из строя четыре судна, а также пропустили 26 кораблей с гуманитарной помощью. В операции задействовано свыше 15 тысяч солдат, моряков, морских пехотинцев и летчиков.

Ранее сообщалось, что 18 мая один из танкеров прорвался сквозь блокаду США и попал в территориальные воды Ирана, а затем пришвартовался у острова Харк.