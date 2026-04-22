CENTCOM: ВМС США перехватили 29 связанных с Ираном судов с начала блокады

Москва22 апр Вести.Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перехвате 29 торговых судов с начала введения морской блокады Ирана.

По данным ведомства, за время проведения операции американские военно-морские силы приказали 29 коммерческим судам, следовавшим в иранские порты или выходившим из них, изменить курс или вернуться в пункты отправления.

В официальном сообщении командования подчеркивается, что появившиеся в ряде средств массовой информации сведения о якобы успешном прорыве блокады некоторыми танкерами не соответствуют действительности. В частности, в CENTCOM опровергли слухи о том, что судам Hero II, Hedy и Dorena удалось миновать заградительные кордоны.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал морскую блокаду США равносильной военному преступлению.