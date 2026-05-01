CENTCOM: с начала блокады ВМС США остановили 45 судов, связанных с Ираном

ВМС США с начала блокады перехватили 45 торговых судов, связанных с Ираном CENTCOM: с начала блокады ВМС США остановили 45 судов, связанных с Ираном

Москва1 мая Вести.Военно-морские силы (ВМС) США с начала блокады перехватили 45 торговых судов, связанных с Ираном, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Американские войска продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана. На данный момент 45 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт для обеспечения соблюдения этого режима говорится в сообщении

Помимо этого глава CENTCOM адмирал Брэд Купер сообщил, что американские ВМС с начала блокады перехватили 41 танкер. В общей сложности на них находилось 69 млн баррелей нефти.

В настоящее время иранский режим не может продать 69 млн баррелей нефти, которые перевозил 41 танкер. Это более чем $6 млрд, которыми руководство Ирана не сможет воспользоваться для своей финансовой выгоды. отметил адмирал

По его словам, "блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение".

Ранее стало известно, что по причине американской блокады в иранском порту Чах-Бахар, который находится на берегу Оманского залива, скопилось более двадцати кораблей, тогда как до введения блокады под погрузкой там обычно стояло не больше пяти судов.