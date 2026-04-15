WSJ: США с начала морской блокады Ирана перехватили восемь судов

Москва15 апр Вести.Американские военно-морские силы (ВМС) с начала объявленной блокады Ирана перехватили восемь танкеров, заходивших в порты Исламской Республики и выходивших из них, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По его данным, во всех случаях военные США связывались с экипажами по радио и приказывали им изменить курс и развернуться. Суда, в свою очередь, выполнили указания ВМС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что эсминец США перехватил два танкера с нефтью, вышедших из иранского порта Чабахар, в Оманском заливе.

Морская блокада Ирана началась 13 апреля. В США заявили, что за прошлые сутки не одно судно не смогло прервать ее. Однако американские издания писали об обратном. По разным сведениям, Ормузский пролив пересекли от нескольких до двух десятков коммерческих судов.