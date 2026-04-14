США: за день ни одно шедшее в Иран или из него судно не преодолело блокаду В CENTCOM заявили, что за день ни одно иранское судно не преодолело блокаду

Москва14 апр Вести.В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) уверяют, что за день ни одно шедшее в Иран или из Ирана судно не смогло преодолеть морскую блокаду исламской республики. Соответствующий пост размещен в соцсети X

В сообщении сказано, что в установлении блокады участвовали военные США, десять кораблей и самолетов.

За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе говорится в посте

При этом утверждается, что Соединенные Штаты "поддерживают свободу судоходства" по отношению к танкерам, маршрут которых не связан с иранскими портами.

13 апреля американская сторона ввела морскую блокаду Ирана.