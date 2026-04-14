Москва14 апрВести.В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) уверяют, что за день ни одно шедшее в Иран или из Ирана судно не смогло преодолеть морскую блокаду исламской республики. Соответствующий пост размещен в соцсети X
В сообщении сказано, что в установлении блокады участвовали военные США, десять кораблей и самолетов.
За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливеговорится в посте
При этом утверждается, что Соединенные Штаты "поддерживают свободу судоходства" по отношению к танкерам, маршрут которых не связан с иранскими портами.
13 апреля американская сторона ввела морскую блокаду Ирана.