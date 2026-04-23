Москва23 апрВести.В рамках морской блокады Ирана Соединенные Штаты вынудили развернуться или отправиться обратно в порт 31 судно. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Ведомство опубликовало заявление в социальной сети X.
Также указывается, что большинство развернутых судов – это нефтяные танкеры. Подавляющая часть судов выполнила указание США, отметили в CENTCOM.
Ранее в ведомстве заявили, что в результате американской блокады была полностью остановлена торговля Ирана по морю. В операции участвуют более 10 кораблей ВМС США и ударные вертолеты.