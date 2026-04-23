CENTCOM: в рамках морской блокады Ирана в порт было возвращено 31 судно

Москва23 апр Вести.В рамках морской блокады Ирана Соединенные Штаты вынудили развернуться или отправиться обратно в порт 31 судно. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Ведомство опубликовало заявление в социальной сети X.

Также указывается, что большинство развернутых судов – это нефтяные танкеры. Подавляющая часть судов выполнила указание США, отметили в CENTCOM.

Ранее в ведомстве заявили, что в результате американской блокады была полностью остановлена торговля Ирана по морю. В операции участвуют более 10 кораблей ВМС США и ударные вертолеты.