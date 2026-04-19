Москва19 апр Вести.В результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В командовании указывают, что блокирование морского судоходства, входящего и покидающего иранские порты, продолжается. С начала блокады уже 23 судна выполнили указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран. В операции принимают участие более десяти американских военных кораблей, а также ударные вертолеты.

Как сообщает агентство Reuters, Иран, в пятницу заявивший о готовности разрешить проход судов через Ормузский пролив, в субботу изменил свою позицию, обвинив Вашингтон в нарушении соглашения о прекращении огня за сохранение собственной блокады иранских портов.

Война, продолжающаяся уже восьмую неделю, нанесла серьезный удар по мировым поставкам энергоносителей, вызвав резкий рост цен на нефть из-за фактического закрытия пролива, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти.

Переговоры в Исламабаде - первые прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном за последние десятилетия - завершились на прошлой неделе без достижения соглашения. Дата следующего раунда переговоров еще не назначена.