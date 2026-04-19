Москва19 апр Вести.США должны заслужить доверие иранского народа для заключения сделки. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Он подчеркнул, что сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, однако проблемы и "некоторые фундаментальные моменты" остаются.

США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять США приводит слова Галибафа агентство Tasnim

Спикер парламента отметил, что США должны перестать навязывать свою волю в подходе к диалогу.

18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с Ираном Вашингтон занимает жесткую позицию.