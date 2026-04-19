Москва19 апрВести.США должны заслужить доверие иранского народа для заключения сделки. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Он подчеркнул, что сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, однако проблемы и "некоторые фундаментальные моменты" остаются.
США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять СШАприводит слова Галибафа агентство Tasnim
Спикер парламента отметил, что США должны перестать навязывать свою волю в подходе к диалогу.
18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с Ираном Вашингтон занимает жесткую позицию.