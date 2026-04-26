Москва26 апрВести.Тегеран не будет вести переговорный процесс под давлением, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
По словам иранского президента, восстановить доверие и прогресс в урегулировании будет трудно, пока Вашингтон не прекратит совершать враждебные действия.
Наш совет США – сначала устранить препятствия, включая морскую блокадузаявил Пезешкиан, его слова передает Press TV
Он указал, что Иран не пойдет на контакт при постоянных угрозах. Руководству США следует первыми ликвидировать существующие преграды, добавил Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут дальше вести переговоры по телефону.