Пезешкиан заявил о готовности Ирана заключить справедливое соглашение с США

Москва12 апр Вести.Иран готов заключить с Соединенными Штатами соглашение, которое бы установило прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Пезешкиан подчеркнул, что достижение договоренностей возможно в том случае, если США будут придерживаться международно-правовых рамок.

Исламская Республика Иран полностью готова к достижению сбалансированного и справедливого соглашения, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе цитирует Пезешкиана иранская гостелерадиокомпания IRIB

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран не форсирует продолжение переговоров с США, поскольку ждет, когда Вашингтон согласится на разумную сделку.

Позднее глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США не удалось завоевать доверие Исламской Республики на переговорах в Пакистане, хотя предложения Ирана были конструктивными.