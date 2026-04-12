Москва12 апрВести.Иран готов заключить с Соединенными Штатами соглашение, которое бы установило прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Пезешкиан подчеркнул, что достижение договоренностей возможно в том случае, если США будут придерживаться международно-правовых рамок.
Исламская Республика Иран полностью готова к достижению сбалансированного и справедливого соглашения, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионецитирует Пезешкиана иранская гостелерадиокомпания IRIB
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран не форсирует продолжение переговоров с США, поскольку ждет, когда Вашингтон согласится на разумную сделку.
Позднее глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США не удалось завоевать доверие Исламской Республики на переговорах в Пакистане, хотя предложения Ирана были конструктивными.