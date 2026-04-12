Москва12 апр Вести.Соединенные Штаты должны отказаться от тоталитарного подхода в отношениях с другими странами и уважать права иранцев, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Свой пост Пезешкиан опубликовал в соцсети X.

Если правительство США перестанет быть тоталитарным и начнет уважать права иранского народа, то обязательно найдутся пути для достижения соглашения написал президент Ирана

Ранее Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США справедливое соглашение, которое установило бы мир и безопасность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что это возможно в случае, если Вашингтон будет уважать международное право.

До этого глава делегации Исламской Республики на переговорах с США в Исламабаде, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф констатировал, что США не смогли завоевать доверие Ирана. При этом, подчеркнул он, Тегеран делал конструктивные предложения по решению конфликта.