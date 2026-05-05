Пезешкиан заявил, что требования США к Ирану нереалистичны

Пезешкиан оценил требования США к Ирану Пезешкиан заявил, что требования США к Ирану нереалистичны

Москва5 мая Вести.Выдвигаемые Соединенными Штатами требования к Тегерану нереалистичны. Это следует из заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана, опубликованного в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По его словам, Вашингтон оказывает серьезное давление на иранскую сторону.

Требования США к Ирану невозможны и нереалистичны... Наша проблема в том, что США с одной стороны проводят политику максимального давления на нашу страну, а с другой ожидают, что Исламская Республика Иран сядет за стол переговоров и в конечном итоге уступит односторонним требованиям США следует из заявления

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал "стереть с лица земли" иранцев, если те атакуют суда США.