Пезешкиан заявил о недоверии Тегерана Вашингтону Пезешкиан: Иран с недоверием относится к США

Москва24 июн Вести.Иран не доверяет США, но при этом намерена выполнять свои обязательства в рамках заключенного с Вашингтоном меморандума. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он также отметил, что Тегеран всегда был и остается готовым к диалогу и миру, передает РИА Новости.

Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. сказал Пезешкиан

Он добавил, что никаких переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу баллистических ракет не было и не предвидится.

Накануне американский лидер Дональд Трамп посоветовал "просветиться" всем критикам договоренностей между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. Он также отметил, что блокада морских портов Ирана оказалась более эффективной, чем бомбардировки.