Москва23 июн Вести.Блокада морских портов Ирана Вооруженными силами (ВС) Соединенных Штатов оказалась более эффективной, чем его бомбардировки. Об этом заявил в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Президент США отметил, что при необходимости Вашингтон готов оперативно вернуться к такой тактике действий.

Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки… И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут сказал Трамп

При этом он обратился к присутствовавшему в Белом доме главе Пентагона Питу Хегсету с вопросом о том, можно ли действительно в кратчайшие сроки восстановить блокаду. Хегсет заверил Трампа, что американская армия готова действовать прямо сейчас, если будет такая необходимость.

20 июля Иран закрыл Ормузский пролив из-за ситуации в Ливане, где продолжаются военные операции Израиля. Тегеран подчеркнул, что эта мера - лишь первая среди тех, которые последуют, если Вашингтон и Тель-Авив и впредь будут нарушать достигнутые ранее договоренности.

После этого Трамп пригрозил иранским чиновникам, что их страны "не останется", если Ормузский пролив не будет открыт. Глава Белого дома также пообещал нанести новые удары по Исламской Республике, если Тегеран не перестанет финансировать повстанческие силы в Ливане, и те продолжат "создавать проблемы". Несмотря на угрозы американского лидера, в МИД Ирана сообщили, что переговоры с США в Швейцарии не были свернуты. Уже 22 июня Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей". В беседе с журналистами президент США подчеркнул, что пролив "полностью открыт" для судоходства.