Москва21 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил иранским чиновникам, что их страны "не останется", если они не откроют Ормузский пролив, сообщил телеканал Fox News со Трей Ингст.

Иран ранее закрыл Ормузский пролив из-за ситуации в Ливане, где продолжаются военные операции Израиля.

Ночью американский президент разговаривал по телефону с иранскими чиновниками и обсуждал ситуацию в проливе, рассказал журналист телеканала Трей Ингст на основе своей беседы с Трампом.

Президент Трамп сказал Fox News, что он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: "Если вы закроете его (пролив – ред.), то у вас не останется страны… Вы даже не сможете вернуться приводит слова журналиста телеканал

В Швейцарии в воскресенье начались переговоры делегаций Ирана и США. Посредниками выступают Катар и Пакистан. В ходе переговоров три технические группы Ирана и США обсуждают ядерное досье, замороженные средства Тегерана и ситуацию в Ливане, который атакуют израильские силы.