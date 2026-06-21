МИД Пакистана: США и Иран пришли к компромиссу по поводу обогащенного урана

Иран и США договорились снизить обогащение урана, заявил МИД Пакистана МИД Пакистана: США и Иран пришли к компромиссу по поводу обогащенного урана

Москва21 июн Вести.Представители Ирана и США в ходе переговоров в воскресенье, 21 июня, достигли соглашения о снижении уровня обогащения урана, хранящегося у Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Дипломат отметил, что американская сторона изначально настаивала на вывозе иранских ядерных запасов. Однако, по его словам, стороны пришли к компромиссу.

Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении [уровня] обогащения сказал он

Дар уточнил, что в ходе переговоров три технические группы Ирана и США обсуждают ядерное досье, замороженные средства Тегерана и ситуацию в Ливане, который атакуют израильские силы.

Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии с участием посредников из Катара и Пакистана. Отмечалось, что обе стороны продемонстрировали желание добросовестно вести диалог.