Москва15 апр Вести.Иран на переговорах с США выразил готовность снизить степень обогащения имеющихся запасов урана, переработав высокообогащенный уран в низкообогащенный. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свой источник.

По информации NBC News, во время прошедших на прошлой неделе переговоров в Исламабаде американская сторона настаивала на вывозе запасов высокообогащенного урана из Ирана. Собеседник телеканала утверждает, что вместо этого Тегеран якобы предложил вариант снижения уровня обогащения: более опасный высокообогащенный уран планируется смешивать с природным или менее обогащенным ураном.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что на тех же переговорах в Исламабаде Иран якобы предложил приостановить обогащение урана сроком до пяти лет. Однако официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи впоследствии опроверг эту информацию.