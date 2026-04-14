Иран готов заморозить ядерную программу на срок до 5 лет NYT: Иран предложил США приостановить обогащение урана на пять лет

Москва14 апр Вести.Иран в ходе переговоров с США в Исламабаде предложил заморозить обогащение урана на срок до пяти лет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных представителей обеих сторон.

По данным издания, аналогичную инициативу Тегеран выдвигал еще в феврале на переговорах в Женеве — после них президент Дональд Трамп принял решение начать операцию против Ирана. Американская сторона на встрече в пакистанской столице в свою очередь настаивала на 20-летнем моратории на обогащение урана. Ранее портал Axios сообщал, что иранское предложение предусматривало приостановку обогащения на срок менее десяти лет.

Сам факт обсуждения конкретных сроков заморозки ядерной программы свидетельствует о наличии шансов на достижение договоренности, полагает NYT. Представители Белого дома заявили, что рассматривается проведение нового раунда консультаций, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

Переговоры в Исламабаде состоялись 11 апреля и прошли в несколько раундов. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. По итогам обе стороны признали, что прийти к соглашению по долгосрочному урегулированию конфликта не удалось из-за сохраняющихся противоречий. Перспективы дальнейшего диалога между Тегераном и Вашингтоном остаются неопределенными.