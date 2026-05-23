Иран предложил США приостановить обогащение урана на 10 лет Al Hadath: Иран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет

Москва23 мая Вести.Иран выступил с инициативой приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Тегеран также выразил готовность "разбавить" обогащенный свыше 20% уран внутри страны.

Как добавляют дипломатические источники, Иран также предлагает вновь открыть Ормузский пролив и временно отказаться от пошлин.

Иран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет утверждает Al Hadath

Ранее в иранском МИД заявляли, что взгляды сторон переговоров сблизились в возможности прийти к решению разногласий, но не в смысле достижения соглашения. В Тегеране подчеркивали, что обсуждаемые темы ограничиваются снятием санкций и разморозкой иранских зарубежных активов.