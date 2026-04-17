Москва17 апрВести.Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность разморозки 20 млрд долларов иранских активов в обмен на отказ Тегерана от всех запасов обогащенного урана. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники.
По данным портала, сейчас США и Иран ведут переговоры по трехстраничному плану прекращения вооруженного конфликта.
Одним из [его] элементов является разморозка Соединенными Штатами 20 млрд долларов иранских активов в обмен на отказ Ирана от своих запасов обогащенного уранаговорится в публикации
Утверждается также, что Штаты изначально предлагали выделить 6 млрд долларов Тегерану на гуманитарные нужды, а Иран требовал 27 млрд долларов.
Предполагается, что часть обогащенного урана вывезут в третью страну. Остатки должны будут переработать в Иране до более низкого уровня обогащения под международным надзором.
В материале также сказано, что стороны обсуждают добровольный мораторий на обогащение урана. Американская сторона требует запрета на 20 лет, а исламская республика предлагает срок в пять лет.
По информации портала, Ирану позволят иметь ядерные исследовательские реакторы для производства медицинских изотопов, однако все ядерные объекты должны быть наземными, а уже существующие подземные объекты будут законсервированы.
28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана, из-за которой возникло резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.