Axios: США обсуждают разморозку $20 млрд активов Ирана в обмен на отказ от урана

США могут разморозить $20 млрд активов Ирана в обмен на отказ от урана

Москва17 апр Вести.Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность разморозки 20 млрд долларов иранских активов в обмен на отказ Тегерана от всех запасов обогащенного урана. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники.

По данным портала, сейчас США и Иран ведут переговоры по трехстраничному плану прекращения вооруженного конфликта.

Одним из [его] элементов является разморозка Соединенными Штатами 20 млрд долларов иранских активов в обмен на отказ Ирана от своих запасов обогащенного урана говорится в публикации

Утверждается также, что Штаты изначально предлагали выделить 6 млрд долларов Тегерану на гуманитарные нужды, а Иран требовал 27 млрд долларов.

Предполагается, что часть обогащенного урана вывезут в третью страну. Остатки должны будут переработать в Иране до более низкого уровня обогащения под международным надзором.

В материале также сказано, что стороны обсуждают добровольный мораторий на обогащение урана. Американская сторона требует запрета на 20 лет, а исламская республика предлагает срок в пять лет.

По информации портала, Ирану позволят иметь ядерные исследовательские реакторы для производства медицинских изотопов, однако все ядерные объекты должны быть наземными, а уже существующие подземные объекты будут законсервированы.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана, из-за которой возникло резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.