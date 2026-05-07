WSJ: США требуют от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана

WSJ: Вашингтон добивается от Тегерана моратория на обогащение урана WSJ: США требуют от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана

Москва7 мая Вести.США на переговорах с Ираном настаивают на том, чтобы Тегеран согласился на 20-летний мораторий на обогащение урана и отказался от запасов обогащенного урана, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

США намерены получить подтверждение, что Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, отмечает WSJ.

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия. Вашингтон и Тегеран "весьма вероятно" заключат сделку в ближайшее время, отметил Трамп.