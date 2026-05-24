NYT: Иран согласился отказаться от обогащенного урана в рамках сделки с США

NYT утверждает, что Иран готов отказаться от обогащенного урана

Москва24 мая Вести.Власти Ирана согласились отказаться от запасов обогащенного урана для достижения мирного соглашения с США.

Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на представителей Белого дома.

Как пишет издание, "очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов обогащенного урана" стало одним из ключевых элементов предлагаемого мирного соглашения.

При этом, отмечают чиновники из американской администрации, данное предложение "не разрешило" вопрос о том, каким именно образом Исламская Республика откажется от своих запасов урана.

Кроме того, в материале говорится, что разблокировка замороженных иранских активов будет важнейшим компонентом любой сделки.

Иран получит доступ к большей части этих активов, которые Соединенные Штаты и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе подчеркивает автор публикации

Ранее журналист интернет-портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники, участвующие в ирано-американских переговорах, планируют завершить подготовку текста рамочного соглашения в одну страницу, и представить его в воскресенье, 24 мая. О том, что стороны могут объявить в течение суток о завершении работы над проектом мирной сделки, также писала The Washington Post.

В ночь с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что основные положения сделки с Тегераном согласованы, обсуждаются финальные детали, которые раскроют "в ближайшее время". По его словам, в рамках мирного плана будет разблокирован Ормузский пролив.

Однако иранское агентство Fars сообщило, что возможное соглашение стран не предусматривает полного открытия Ормузского пролива, а информация от Трампа "не соответствует действительности".