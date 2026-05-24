Axios назвал возможную дату мирной сделки между США и Ираном Axios: одностраничное соглашение между США и Ираном могут обнародовать 24 мая

Москва24 мая Вести.Посредники, участвующие в переговорах между США и Ираном, намерены завершить подготовку текста рамочного соглашения, которое займет одну страницу, и опубликовать его в воскресенье, 24 мая.

Об этом заявил журналист интернет-портала Axios Барак Равид, ссылаясь на региональные источники.

Затем, по словам регионального источника, посредники хотят через несколько дней начать переговоры по детальному соглашению написал Равид на странице в соцсети X

До этого газета The Washington Times также написала, что стороны конфликта могут объявить о завершении работы над проектом мирного соглашения в течение ближайших суток.

В ночь на 24 мая президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что основные положения сделки с Тегераном согласованы, стороны обсуждают финальные детали, о которых будет объявлено "в ближайшее время".

Политик, в частности, заявил, что в рамках сделки будет возобновлено судоходство в Ормузском проливе.

Глава Белого дома отметил, что провел консультации по этому вопросу с представителями нескольких ближневосточных государств, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Пакистан, Турцию, Египет, Иорданию и Бахрейн.