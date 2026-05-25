Москва25 мая Вести.Рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, есть договоренности по ключевым вопросам.

Тегеран "в принципе согласился с рамочным соглашением", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника. Стороны согласовали сделку по ядерному арсеналу Исламской Республики и Ормузскому проливу. Однако еще обсуждаются формулировки, поэтому ожидать подписания документа в ближайшее время не следует.

Мы не подпишем сделку сегодня или завтра подчеркнул собеседник

По его мнению, президент США Дональд Трамп может дать еще 5-7 дней на то, чтобы довести работу над соглашением до конца. Если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, американские военные могут возобновить атаки на Иран.

Ранее глава Белого дома заявил, что поручил переговорщикам от США не спешить с заключением сделки. По словам американского лидера, переговоры Тегерана и Вашингтона идут в упорядоченном ключе.

В воскресенье портал Axios написал, что Вашингтон и Тегеран собираются подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. В рамках него Иран будет обязан разблокировать Ормузский пролив и разминировать его. В ответ на это Соединенные штаты снимут морскую блокаду с портов Исламской Республики.

Помимо этого, меморандум включает пункт об обязательстве Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и о приостановке программы обогащения урана.

По данным иранского агентства Tasnim, если данный меморандум станет сделкой между сторонами, это будет означать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, атаки на который проводит атаки Израиль.