Конец войне на всех фронтах и вывод баз: Иран раскрыл детали сделки с США Tasnim: соглашение закончит войну США с Ираном на всех фронтах, включая Ливан

Москва24 мая Вести.Если меморандум о взаимопонимании США и Ирана станет сделкой, это предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Такова предварительная договоренность между Вашингтоном и Тегераном, поясняет иранское агентство Tasnim, название которого переводится как "Чистый источник".

Ранее о том, что сделка почти согласована, заявил президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что детали и окончательные формулировки соглашения будут скоро объявлены после окончания переговоров.

Тегеран также настаивает на обязательстве США вывести находящиеся вокруг Ирана войска добавляет иранское информагентство уточнение

Жертвами американо-израильской военной кампании против Ирана стали около трех тысяч иранцев. Военные действия начались с внезапного нападения 28 февраля и завершились 8 апреля. После этого Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов, а Тегеран ввел особый режим прохода через Ормузский пролив.

The New York Times пишет, что через 30-60 дней после заключения соглашения Штаты разморозят 25 миллиардов долларов иранских активов. Кроме того, Ирану будет предоставлено право свободно торговать нефтью. Между США и Ираном еще нет согласия по вопросу ядерных материалов. Но обсуждение этого вопроса может быть отложено на ближайший период после подписания соглашения. Ранее Иран объявил, что ситуация с Ормузским проливом к довоенной ситуации не вернется.