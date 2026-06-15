МИД Ирана: меморандум с США включает прекращение огня на всех фронтах

МИД Ирана: меморандум с США предусматривает завершение военных действий МИД Ирана: меморандум с США включает прекращение огня на всех фронтах

Москва15 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании, работу над которым завершили Иран и США, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA.

Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии​​, отметил Гарибабади​.

Во-первых, война на всех фронтах, включая Ливан, завершится окончательно и незамедлительно. Во-вторых, снимут и прекратят морскую блокаду, введенную США против Ирана приводит IRNA слова Гарибабади

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что США и Иран заключили сделку, и отметил, что распорядился снять морскую блокаду с Ирана.