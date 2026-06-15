Москва15 июнВести.Меморандум о взаимопонимании, работу над которым завершили Иран и США, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA.
Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии, отметил Гарибабади.
Во-первых, война на всех фронтах, включая Ливан, завершится окончательно и незамедлительно. Во-вторых, снимут и прекратят морскую блокаду, введенную США против Иранаприводит IRNA слова Гарибабади
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что США и Иран заключили сделку, и отметил, что распорядился снять морскую блокаду с Ирана.