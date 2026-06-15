В МИД Ирана заявили, что Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону МИД Ирана: Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону

Москва15 июн Вести.Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону, несмотря на завершение работы над текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади.

Он подчеркнул, что Иран и Соединенные Штаты подпишут документ в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Этот меморандум не означает доверия к врагу … Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств цитирует дипломата агентство Tasnim

Он также отметил, что меморандум подразумевает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, с ночи понедельника 15 июня.