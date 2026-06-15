Москва15 июнВести.Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону, несмотря на завершение работы над текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади.
Он подчеркнул, что Иран и Соединенные Штаты подпишут документ в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
Этот меморандум не означает доверия к врагу … Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательствцитирует дипломата агентство Tasnim
Он также отметил, что меморандум подразумевает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, с ночи понедельника 15 июня.