Эксперт Гази сомневается в подписании соглашения Ирана с США в ближайшее время Иранский политолог: мы не ожидаем на этих днях подписания соглашения с США

Москва15 июн Вести.Представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в комментарии для "Соловьёв Live" заявил, что в ближайшее время не видит подписание соглашения между Ираном и США и на это есть веские причины. Об этом сообщает ИС "Вести".

По мнению эксперта, ключевым фактором, препятствующим достижению Ираном мирных договоренностей с США , является глубоко укоренившееся недоверие к Соединенным Штатам. Наряду с этим, существенное значение имеет недавняя израильская атака на Ливан, произошедшая непосредственно перед достижением соглашений. Вследствие этого, вероятность на подписание мирного соглашения оценивается как крайне низкая.

Не ожидается, думаю, потому что с Соединенными Штатами всегда были неискренние переговоры. Они всегда говорят одно, а действуют по-другому. Сегодня еще был удар по югу Ливана. И, конечно, соглашение, либо договор должен быть пересмотрен - там добавлены пункты по Ливану. И сегодня Биньямин Нетаньяху [премьер-министр Израиля] еще раз показал свое лицо этим ударом. Председатель комитета национальной безопасности парламента Ирана, господин Ибрагим Азизи, сказал, что ответ, естественно, будет. Поэтому, я думаю, мы не ожидаем вот на этих днях подписания соглашения предположил Гази

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону, несмотря на завершение работы над текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Он подчеркнул, что Иран и Соединенные Штаты планируют подписать документ в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.