Москва25 мая Вести.Даже если 60-дневный меморандум между США и Ираном будет достигнут, нарушения его условий неизбежны, спрогнозировал в беседе с ИС "Вести" политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Он назвал одним из главных препятствий для достижения договоренности позицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль заинтересован в продолжении операций на территории Южного Ливана и вряд ли будет готов вывести оттуда свои войска.

Конфликт между Израилем и "Хезбаллой" (ливанская шиитская организация, — ред.) будет продолжаться. Можно предположить, что и "Хезбалла" тоже, в общем, не будет готова вот так просто, по щелчку пальцев из Вашингтона, остановить свои операции против ЦАХАЛ (армия обороны Израиля, — ред.). То есть здесь, наверное, неизбежны нарушения договоренности о перемирии, даже если такие договоренности будут достигнуты. И это надо учитывать и в Вашингтоне, и в Тегеране. То есть любой конфликт имеет свою инерцию, особенно когда мы говорим о конфликте, связанном с сухопутной операцией сообщил Кортунов

Ситуация также осложняется тем, что американский лидер Дональд Трамп столкнется с внутренней оппозицией, прежде всего среди консервативной части Республиканской партии.

Ему [Трампу] будут задавать вопрос: "А зачем было начинать всю эту операцию, если итогом этой операции фактически оказывается восстановление по статусу-кво?". Конечно, это многим не нравится, и в Вашингтоне есть ястребы, которые критикуют Трампа не слева, а справа добавил политолог

Позиция Ирана, по словам эксперта, также неоднозначна. Часть руководства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) считает, что надо наказать США и получить более благоприятные условия мирного соглашения, поскольку на данный момент Вашингтон озвучивает расплывчатые обязательства по процессу снятия санкций.

Это, конечно, не устраивает многих в Иране, тем более что социально-экономическое положение в Исламской Республике остается очень напряженным. Поэтому препятствий на этом пути много, и, конечно, гарантировать то, что договоренность будет достигнута, а потом выполнена, никто не может. Но тем не менее надежды на это есть. И я думаю, что более сложным вопросом будет вопрос о том, как перейти от такого временного перемирия к стабильному миру, поскольку тогда придется уже решать многие задачи, связанные и с иранской ядерной программой, и с региональной системой безопасности. Здесь, конечно, позиции сторон пока что расходятся очень радикально заключил он

Рамочное соглашение между двумя государствами пока не получило окончательного одобрения от Трампа и верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров озвучил мнение, что меморандум является подготовкой к новой войне.