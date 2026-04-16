Политолог назвал компромиссы, которые могли бы помочь завершить конфликт в Иране Политолог Кортунов считает, что для Ормузского пролива можно ввести особый режим

Москва16 апр Вести.Дипломатический процесс, которым возможно завершить военный конфликт в Иране, может подразумевать установление международного режима по отношению к Ормузскому проливу. Такую версию для ИС "Вести" озвучил политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По его мнению, сделка между Ираном, США и Израилем может включать в себя ряд компромиссов.

Думаю, что компромисс мог бы предполагать, прежде всего, договоренность о каком-то международном режиме Ормузского пролива. Это важно, поскольку ни Соединенные Штаты, ни Иран не ратифицировали международную конвенцию по морскому праву. Безусловно, должны быть ограничения на иранскую ядерную программу, но при этом возможен компромисс, который позволит Ирану все-таки развивать мирные измерения этой программы. Очевидно, компромисс должен предполагать хотя бы частичное снятие санкций с Исламской Республики. И это очень важный вопрос: если санкции сняты не будут, то в Иране рано или начнутся новые волны протестов, поскольку экономическая ситуация там очень сложная заявил эксперт

При этом, добавил он, и в Иране, и в США будут несогласные с заключением какого-либо соглашения. В конечном счете, убежден эксперт, рассуждать о перспективах переговоров необходимо лишь тогда, когда стороны проявят к этому готовность.

Если говорить о перспективах переговоров, то многое будет зависеть от того, насколько стороны будут или не будут готовы отойти от своих максималистских требований. Конечно, большая проблема — то, что стороны не доверяют друг другу, не верят в то, что любые соглашения, которые можно было бы заключить, потом будут выполняться констатировал Кортунов

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Иран побеждает США в информационной войне с помощью юмористических постов в соцсетях, сгенерированных искусственным интеллектом.