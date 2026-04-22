Политолог допустил, что США и Иран достигают договоренностей по блокаде пролива

Москва22 апр Вести.США и Иран возможно достигают неких договоренностей по ситуации с блокадой Ормузского пролива, в частности о том, какие суда пропускать, а какие нет. Такое мнение директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский высказал в интервью ИС "Вести".

Политолог прокомментировал сообщения о проходе иранского танкера через пролив вопреки американской блокаде.

По всей видимости, стороны достигают неких договоренностей по поводу того, какие суда пропускать, а какие не пропускать. [Президент США Дональд] Трамп публично говорил о том, что китайские суда проходят через Ормузский пролив беспрепятственно и американская блокада на китайские суда вроде бы не действует. Но иранская тем паче не действует, потому что Китай – это основной покупатель иранской нефти. 80% иранской нефти до конфликта поставлялось именно в Китайскую Народную Республику рассказал Войтоловский

В ночь на 22 апреля американский президент продлил действие особого режима до получения сформулированной Тегераном "единой позиции" по поводу урегулирования и достижения окончательного соглашения.

Позднее глава Белого дома в соцсети Truth Social высказал мнение, что в случае снятия морской блокады сделка с Исламской Республикой будет невозможна.