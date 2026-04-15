Постпред США в ООН о переговорах с Ираном: в сделке заинтересованы обе страны

Постпред США при ООН оценил шансы на заключение сделки Вашингтона с Тегераном Постпред США в ООН о переговорах с Ираном: в сделке заинтересованы обе страны

Москва15 апр Вести.Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц выразил уверенность в возможности заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, обе стороны заинтересованы в достижении соответствующих договоренностей, хотя их мотивация при этом различается.

Я считаю, что мы можем прийти к какому-то соглашению или сделке, как их называет президент (США Дональд Трамп – прим. ред​​​.), потому что у обеих сторон есть интерес к тому, чтобы к этому прийти по разным причинам приводит РИА Новости фрагмент выступления Уолтца на мероприятии в Джорджтаунском университете

Однако дипломат подчеркнул, что для успешного достижения соглашения сторонам предстоит преодолеть проблемы, связанные с взаимным доверием. Кроме того, потребуются механизмы для контроля выполнения условий договора.

В ночь на 15 апреля источник из арабских дипломатических кругов сообщил, что переговорщики Ирана и США обсуждают вопрос о продлении перемирия, срок действия которого истекает 22 апреля.

До этого журналист издания The Atlantic Араш Азизи написал о возможности нового раунда переговоров в Исламабаде 16 апреля.

Предыдущие консультации между представителями Вашингтона и Тегерана завершились 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Они продлились 21 час, но, как впоследствии сообщил глава американской делегации Джей Ди Вэнс, делегации не смогли достичь всеобъемлющего соглашения.

Президент США Дональд Трамп, который в ночь на 8 апреля объявил о заключении двухнедельного соглашения о прекращении огня, заявил, что эта встреча "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением тем, связанных с ядерной программой.

13 апреля Военно-морские силы (ВМС) США по приказу главы Белого дома организовали блокаду Ормузского пролива. По утверждению американской стороны, она коснется судов, следующих в иранские порты или из них.

При этом на следующий день стало известно, что, несмотря на блокаду со стороны Соединенных Штатов, два танкера пересекли Ормузский пролив.