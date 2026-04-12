Москва12 апр Вести.США и Иран на переговорах, состоявшихся в Пакистане, не достигли договоренностей. Об этом заявил журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавивший делегацию Штатов.

По его словам, Тегеран отверг условия, выдвинутые Вашингтоном.

Мы очень четко обозначили наши красные линии, в чем мы готовы пойти им навстречу, а в чем - нет... Они выбрали не принимать наши условия сказал Вэнс, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома

Он отметил, что американская делегация возвращается в США.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила о завершении третьего раунда переговоров в столице Пакистана Исламабаде. По информации агентства Tasnim, несмотря на многочасовые консультации, между сторонами остались "серьезные разногласия". При этом отмечалось, что новый раунд переговоров делегаций Ирана и США намечен на воскресенье, 12 апреля.

В свою очередь телеканал Al Jazeera передает, что контакты продолжились на уровне экспертов. По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, стороны обменялись многочисленными посланиями и сообщениями.