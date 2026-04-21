Эксперт Маранди: Иран не намерен говорить с Вэнсом из-за бредовых требований США

Профессор Маранди объяснил, почему Иран не намерен говорить с Вэнсом Эксперт Маранди: Иран не намерен говорить с Вэнсом из-за бредовых требований США

Москва21 апр Вести.Тегеран не намерен вести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за невыполнимых требований Вашингтона, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в соцсети X.

Вэнсу стоит распаковать чемоданы, поскольку поездка в Исламабад на переговоры с Ираном не имеет смысла, отметил профессор.

С учетом абсурдных и невыполнимых требований и продолжающейся военно-морской блокады, никто в Тегеране не желает с ним вести переговоры подчеркнул Маранди

Журналистка MS NOW Акайла Гарднер рассказала, что присутствие Вэнса на переговорах в Пакистане является условием Ирана.

В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что президент США Дональд Трамп пытается превратить "стол переговоров в стол капитуляции".