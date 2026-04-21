Москва21 апрВести.Тегеран не намерен вести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за невыполнимых требований Вашингтона, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в соцсети X.
Вэнсу стоит распаковать чемоданы, поскольку поездка в Исламабад на переговоры с Ираном не имеет смысла, отметил профессор.
С учетом абсурдных и невыполнимых требований и продолжающейся военно-морской блокады, никто в Тегеране не желает с ним вести переговорыподчеркнул Маранди
Журналистка MS NOW Акайла Гарднер рассказала, что присутствие Вэнса на переговорах в Пакистане является условием Ирана.
В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что президент США Дональд Трамп пытается превратить "стол переговоров в стол капитуляции".