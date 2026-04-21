Москва21 апрВести.Президент США Дональд Трамп своими действиями пытается превратить "стол переговоров в стол капитуляции". Такое мнение выразил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X.
По его словам, Исламская Республика не собирается вести переговоры "под тенью угроз". Кроме того, Тегеран готовится "раскрыть новые карты".
Вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, Трамп стремится... превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление войнынаписал Галибаф
Ранее журналистка MS NOW Акайла Гарднер сообщила, что присутствие на переговорах в Пакистане вице-президента США Джей Ди Вэнса является условием Тегерана.
Между тем агентство Tasnim передает, что власти Ирана не изменили свое решение не участвовать в переговорах со Штатами и не отправлять свою делегацию в Исламабад. Издание отметило, что для иранской стороны вопрос блокады Ормузского пролива является одним из важных препятствий для продолжения переговоров.