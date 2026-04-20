Tasnim: Иран до сих пор не согласился участвовать в переговорах с США

Москва20 апр Вести.Власти Ирана оставили без изменений свое решение не участвовать в переговорах с США и не отправлять свою делегацию в Пакистан для встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и делегацией Штатов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что для Исламской Республики вопрос блокады Ормузского пролива является одним из серьезных препятствий для переговоров. Эта информация была доведена до Вашингтона через посредников в Пакистане.

Поэтому иранская делегация считает, что, пока США не взглянут на вопрос реалистично вместо того, чтобы подходить к переговорам с теми же ошибочными расчетами, которые привели к их тяжелому поражению на военном поле, переговоры будут лишь пустой тратой времени, и Иран не будет сопровождать США в этом процессе говорится в сообщении

Ранее в МИД Ирана заявили, что у Тегерана и Вашингтона нет согласованной программы следующего раунда переговоров.