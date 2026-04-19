Агентство IRNA: Иран не пойдет на второй раунд переговоров с США Иран официально отказался от второго раунда переговоров с США

Москва19 апр Вести.Исламская Республика Иран приняла решение не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

Отказ Тегерана от продолжения прямого или опосредованного диалога последовал за серией заявлений о нарушении условий перемирия и угрозах морской блокады в Ормузском проливе.

Иранская сторона не уточняет условия, при которых возможно возобновление дипломатического процесса, однако подчеркивает, что текущая позиция Вашингтона делает проведение переговоров нецелесообразным. Этот шаг ставит под угрозу достигнутые ранее хрупкие договоренности о деэскалации в регионе.