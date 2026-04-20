Москва20 апрВести.Решение о проведении второго этапа переговоров Ирана и Соединенных Штатов к настоящему моменту не принято. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи.
По словам дипломата, сейчас программы по проведению нового раунда переговоров нет.
В отношении переговоров могу вам сказать, что у нас нет еще никакого плана на следующий раундсказал Багаи, которого цитирует агентство Tasnim
Ранее глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что Тегеран не намерен принимать любой подход американской стороны во время переговоров и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой.