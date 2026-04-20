Иран не намерен принимать любые предложения США для урегулирования конфликта

Москва20 апр Вести.Иран не собирается принимать любой подход американцев во время переговоров и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой. Об этом в интервью Al Jazeera заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи.

По его словам, Тегеран рассматривает нынешние переговоры как продолжение конфликта.

Продолжение переговоров не означает "достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны" отметил он

Глава комитета пояснил, что Иран четко обозначил "красные линии" по вопросу, которые необходимо соблюдать.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что власти Исламской Республики планируют ядерную программу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).