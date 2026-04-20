Москва20 апрВести.Иран не собирается принимать любой подход американцев во время переговоров и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой. Об этом в интервью Al Jazeera заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи.
По его словам, Тегеран рассматривает нынешние переговоры как продолжение конфликта.
Продолжение переговоров не означает "достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны"отметил он
Глава комитета пояснил, что Иран четко обозначил "красные линии" по вопросу, которые необходимо соблюдать.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что власти Исламской Республики планируют ядерную программу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).