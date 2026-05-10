Москва10 маяВести.Иран ведет переговоры с США, чтобы восстановить свои права и защитить интересы, а не капитулировать, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
Он подчеркнул, что Иран "никогда не склонит головы перед врагом".
Если речь заходит о диалоге или переговорах, это не означает капитуляцию или отступление. Напротив, цель состоит в восстановлении прав иранского народа и решительной защите национальных интересовнаписал Пезешкиан в соцсети X
Ранее посол России в Иране Алексей Дедов констатировал, что между США и Ираном остается напряженность в отношениях. Он отметил, что стороны пытаются прийти к компромиссу, котрому мешает целый ряд факторов.
Между тем, верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи приказал иранским военным продолжать сдерживание противников Ирана.
28 февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.