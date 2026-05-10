Напряженность между Тегераном и Вашингтоном остается, сообщил посол РФ в Иране Посол РФ в Иране: турбулентность между Тегераном и Вашингтоном сохраняется

Москва10 мая Вести.Турбулентность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном сохраняется. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов.

Турбулентность сохраняется. В настоящее время Тегеран и Вашингтон пытаются нащупать какие-то пути к тому, чтобы выйти на компромисс и заключить мирное соглашение. Но тем не менее, есть факторы, которые продолжают тревожить. Это по-прежнему массированное сосредоточение американских вооруженных сил, так называемых авиационных ударных группировок, в непосредственной близости от Ирана. Настораживают те ультимативные, явно завышенные требования, которые американцы предъявляют к Ирану. И, как вы знаете, буквально позавчера был самый крупный вооруженный инцидент между Ираном и США со дня установления перемирия заявил Дедов

Ранее Дедов сообщил, что при содействии российских посольств в Иране, Баку и Ереване около 1000 российских граждан смогли покинуть Иран.