Посол РФ в Иране: с нашей помощью около 1000 человек было эвакуировано из страны

Москва10 мая Вести.При содействии посольства около тысячи российских граждан смогли покинуть Иран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов.

По словам дипломата, первым делом были эвакуированы работники АЭС "Бушер" и их семьи.

Это было 3 марта. И с тех пор оказывали содействие российским гражданам в их желании выехать из Ирана. Горячая линия была организована, ну, как это делается в таких случаях. Два маршрута было – это через Астану... Вот и через Астану в Азербайджан, и через Капан, Агарак в Армению сказал Дедов

Дипломат поблагодарил посольства РФ в Баку и Ереване за оказанное содействие в эвакуации и помощь россиянам в прохождении границ.

Около 1000 человек с нашей помощью смогли покинуть Иран. Основная масса приходится на сотрудников и работников, которые участвуют в эксплуатации первого блока АЭС "Бушер" и сооружении второго и третьего блоков АЭС "Бушер". Вот они как раз несколько партий тоже отсюда выехали. Ну, естественно, как только ситуация нормализуется, они вернутся, и работа продолжится сообщил Дедов

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране постепенно возобновляется.