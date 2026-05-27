Глава "Росатома": Путину доложили о ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер"

Москва27 мая Вести.Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер", и он согласился с решениями, принятыми "Росатомом" для обеспечения безопасности российских сотрудников, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Ситуация доложена главе государства​​​. Он подтвердил правильность наших действий - в первую очередь, исходя из безопасности защиты наших людей сказал Лихачев журналистам

Глава "Росатома" уточнил, что всего из Ирана были вывезены 713 сотрудников.

Российские специалисты были эвакуированы с иранской АЭС в середине апреля из-за военной операции США и Израиля против Исламской Республики. 26 мая Лихачев заверил, что Россия выполнит перед Ираном все контрактные обязательства по АЭС.