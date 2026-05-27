Москва27 маяВести.Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер", и он согласился с решениями, принятыми "Росатомом" для обеспечения безопасности российских сотрудников, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Ситуация доложена главе государства. Он подтвердил правильность наших действий - в первую очередь, исходя из безопасности защиты наших людейсказал Лихачев журналистам
Глава "Росатома" уточнил, что всего из Ирана были вывезены 713 сотрудников.
Российские специалисты были эвакуированы с иранской АЭС в середине апреля из-за военной операции США и Израиля против Исламской Республики. 26 мая Лихачев заверил, что Россия выполнит перед Ираном все контрактные обязательства по АЭС.