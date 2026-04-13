Лихачев: Путину доложили о финальной ротации сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране

Москва13 апр Вести.Президенту России Владимиру Путину было доложено о финальной ротации сотрудников на атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в разговоре с журналистами.

По его словам, ротация началась 13 апреля в 8.00 мск. Станцию покидают 108 сотрудников.

Данная позиция согласована с иранскими партнерами. Вчера она была доложена президенту Российской Федерации, и сегодня во взаимодействии с министерством обороны мы этот проект реализуем сказал он

Лихачев добавил, что на объекте остаются 20 человек – это официальные представители Росатома. Они будут следить за оборудованием, присматривать за городком и поддерживать контакт с иранским заказчиком.