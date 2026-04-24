В Росатоме сообщили о возвращении иранских специалистов на АЭС "Бушер" Лихачев: иранские специалисты начинают возвращаться на площадку АЭС "Бушер"

Москва24 апр Вести.Иранские специалисты начинают возвращаться на площадку АЭС "Бушер". Об этом журналистам сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, сейчас там находятся 20 человек.

Иранский подрядчик, иранские специалисты начинают потихоньку возвращаться на площадку. Да, это еще не полномасштабная стройка, это апробирование станков, оборудования, ревизия определенная на строительной площадке. И мы активно взаимодействуем, для этого наши люди и остались на территории "Бушера" сообщил Лихачев

Глава госкорпорации отметил, что есть вероятность достаточно быстрого возвращения к строительству третьего и второго энергоблоков атомной электростанции "Бушер".