Лихачев назвал преждевременным возвращение российских ученых на АЭС "Бушер"

Москва14 мая Вести.На данный момент преждевременно говорить о возвращении российских специалистов на иранскую АЭС "Бушер", заявил глава корпорации Росатом Алексей Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

Пока прилетов никаких на "Бушер" не было, и там все спокойно. Но территория Ирана находится под риском новых ударов, и в этом смысле говорить о возвращении наших людей системно мы пока не имеем возможности сказал Лихачев журналистам

Чиновник также добавил, что территория АЭС "Бушер" пока не вышла из зоны риска, поэтому в настоящее время никто не будет рисковать людьми.

Ранее 8 мая Лихачев сообщал, что строительство электростанции возобновляется, и на объект вернулись более двух тысяч сотрудников иранских подрядных организаций.