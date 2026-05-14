Москва14 маяВести.На данный момент преждевременно говорить о возвращении российских специалистов на иранскую АЭС "Бушер", заявил глава корпорации Росатом Алексей Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.
Пока прилетов никаких на "Бушер" не было, и там все спокойно. Но территория Ирана находится под риском новых ударов, и в этом смысле говорить о возвращении наших людей системно мы пока не имеем возможностисказал Лихачев журналистам
Чиновник также добавил, что территория АЭС "Бушер" пока не вышла из зоны риска, поэтому в настоящее время никто не будет рисковать людьми.
Ранее 8 мая Лихачев сообщал, что строительство электростанции возобновляется, и на объект вернулись более двух тысяч сотрудников иранских подрядных организаций.