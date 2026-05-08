Москва8 мая Вести.Строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране постепенно возобновляется. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, на площадку уже вернулись порядка 2,2 тысячи сотрудников иранских подрядных организаций, и их количество продолжает расти.

Как отметил Лихачев, сейчас основные усилия сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. По словам главы Росатома, готовность реактора для этого блока превышает 60%.

В настоящий момент обстановка на площадке в целом спокойная, атаки на объектах станции не фиксируются, резюмировал он.