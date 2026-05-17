Москва17 маяВести.В Иране продолжено строительство второго энергетического блока единственной действующей в стране атомной электростанции (АЭС) "Бушер".
Об этом заявил руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, чьи слова приводит РИА Новости.
На данный момент ведутся работы по бетонированию и армированию сооружений энергоблока, пояснил он.
Лихачев также добавил, что российские специалисты активно взаимодействуют с подрядчиками в рамках исполнения контрактных обязательств.
Ранее генеральный консул России в иранском Исфахане Андрей Жильцов заявил, что РФ намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране.