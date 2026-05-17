В Росатоме заявили о возобновлении строительства энергоблока АЭС "Бушер" в Иране Лихачев: в Иране возобновили возведение второго энергоблока АЭС "Бушер"

Москва17 мая Вести.В Иране продолжено строительство второго энергетического блока единственной действующей в стране атомной электростанции (АЭС) "Бушер".

Об этом заявил руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, чьи слова приводит РИА Новости.

На данный момент ведутся работы по бетонированию и армированию сооружений энергоблока, пояснил он.

Лихачев также добавил, что российские специалисты активно взаимодействуют с подрядчиками в рамках исполнения контрактных обязательств.

Ранее генеральный консул России в иранском Исфахане Андрей Жильцов заявил, что РФ намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране.